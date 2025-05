Bairro a Bairro: conclusão de obra traz alívio e segurança para moradores da Grande BH

O quadro Bairro a Bairro desta segunda-feira (19) foi até Ribeirão das Neves, na Grande BH, para mostrar o resultado de uma obra. Uma cratera que dificultava a vida dos moradores foi finalmente reparada. O problema, causado pela insuficiência do sistema de captação de água de chuva, foi identificado no início do ano. O prefeito destacou que a obra, concluída em abril, dobrou a capacidade de escoamento da água, evitando novos incidentes. Os moradores, como Arthur, de 10 anos, que agora consegue andar de bicicleta com tranquilidade, demonstram satisfação com as melhorias.



