Bairro a Bairro: condições precárias de passarela deixam moradores apreensivos em BH

No Bairro a Bairro desta terça-feira (01), moradores do bairro Braúnas, na região da Pampulha, em Belo Horizonte, relatam a situação crítica de uma passarela em condições precárias, que coloca em risco a segurança da comunidade. Além disso, a avenida do bairro está tomada por mato alto e lixo a céu aberto, aumentando os problemas enfrentados.



A prefeitura de Belo Horizonte foi contatada, mas, até o momento, não se pronunciou sobre a situação no local. O repórter Asafe Alcântara traz detalhes sobre os perrengues vividos pelos moradores.



Veja a reportagem completa no vídeo acima.