Bairro a Bairro: córrego e esgoto a céu aberto ameaçam segurança de moradores em BH

O Bairro a Bairro desta quinta-feira (21) foi até o bairro Aparecida, na região Noroeste de Belo Horizonte. Por lá, moradores lidam com esgoto a céu aberto e acúmulo de lixo. Além disso, um córrego ameaça a segurança de quem vive no local quando a cada nova forte chuva uma parte da rua cede. A comunidade destaca o pagamento de valores altos de IPTU, sem os devidos serviços em retorno. Os moradores aguardam por melhorias na infraestrutura há decadas. A prefeitura informou que reformas estão sendo planejadas para a região.



