Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Bairro a Bairro: córrego e esgoto a céu aberto ameaçam segurança de moradores em BH

Moradores relatam alto valor de IPTU e falta de retorno em serviços para população; prefeitura afirma que melhorias estão sendo planejadas

Balanço Geral MG|Do R7

O Bairro a Bairro desta quinta-feira (21) foi até o bairro Aparecida, na região Noroeste de Belo Horizonte. Por lá, moradores lidam com esgoto a céu aberto e acúmulo de lixo. Além disso, um córrego ameaça a segurança de quem vive no local quando a cada nova forte chuva uma parte da rua cede. A comunidade destaca o pagamento de valores altos de IPTU, sem os devidos serviços em retorno. Os moradores aguardam por melhorias na infraestrutura há decadas. A prefeitura informou que reformas estão sendo planejadas para a região.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Ações
  • Belo
  • Belo Horizonte
  • IPTU (Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana)
  • Paulinho
  • PlayPlus
  • RecordPlus
  • Serviços

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.