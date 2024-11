Bairro a Bairro: cratera se abre após chuvas e ameaça segurança de moradores de Ibirité (MG)

No Bairro a Bairro desta quarta-feira (30), moradores do Parque Durval de Barros, em Ibirité, na região metropolitana de Belo Horizonte, denunciam o surgimento de uma cratera que se abriu na via. Os moradores afirmam que a situação se agravou com as últimas chuvas, que aumentaram consideravelmente o tamanho do buraco e colocaram em risco a estrutura das casas próximas. Veja a matéria completa no vídeo acima.