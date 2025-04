Bairro a Bairro: cratera se abre e interdita rua há mais de um mês em Ibirité (MG)

No Bairro a Bairro desta quarta-feira (23) moradores do bairro Parque Elizabeth, em Ibirité, na região Metropolitana de Belo Horizonte, denunciam uma enorme cratera aberta. O buraco interditou o local há mais de um mês. Desde então, moradores convivem com o medo de desabamentos e cobram providências. Em nota, a Defesa Civil informou que monitora a situação, e a Secretaria de Obras informou que ações de limpeza e desassoreamento já foram realizadas para reduzir os impactos das últimas chuvas. No entanto, a obra de contenção definitiva depende da pausa no período chuvoso. A previsão é que os trabalhos comecem nos próximos 30 dias.



