Bairro a Bairro: cratera se abre em rua e coloca casas em risco em Santa Luzia (MG)

Moradores do bairro São Benedito, em Santa Luzia, enfrentam transtornos causados por um grande buraco no meio da rua. Segundo denúncias, o problema tem piorado, colocando em risco a estrutura das casas próximas. A situação já provocou um acidente, com um carro caindo dentro do buraco. O caso foi destaque no quadro Bairro a Bairro nesta segunda-feira (18).