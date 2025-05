Bairro a Bairro: crateras em ruas ameaçam segurança de motoristas e pedestres em Ibirité (MG)

O quadro Bairro a Bairro desta terça-feira (13) foi até o bairro Vila Ideal, em Ibirité, na Grande BH. No local, os moradores têm enfrentado problemas graves com buracos nas ruas. Na rua Laranjeiras, uma cratera ameaça a segurança de veículos e pedestres. Recentemente, uma criança que brincava na rua fraturou a perna ao cair em um desses buracos. A prefeitura anunciou que iniciou obras de drenagem e instalou sinalização emergencial, mas os residentes ainda aguardam uma solução definitiva.



