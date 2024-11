Bairro a Bairro: crateras nas ruas de Ibirité (MG) colocam em risco a segurança dos moradores

No Bairro a Bairro desta terça-feira (15), moradores das ruas Ipê e Laranjeiras, no bairro Sol Nascente, em Ibirité, na região metropolitana de Belo Horizonte, denunciam que crateras ameaçam a segurança e tranquilidade da comunidade. Segundo a população, o problema com os buracos começou com as chuvas do ano passado e, desde então, nada foi feito pela prefeitura, que até o momento não se manifestou. Veja a reportagem completa no vídeo acima.