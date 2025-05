Bairro a Bairro: descarte irregular de lixo causa alagamentos em Contagem (MG)

Os moradores da Vila Itália, em Contagem, na Grande BH, enfrentam sérios problemas com lixo sendo descartado irregularmente. O local registra frequentes alagamentos, especialmente durante as chuvas. A comunidade cobra ações efetivas da prefeitura, como a instalação de galerias. A Prefeitura de Contagem informou que realiza limpeza regular e planeja capina na área para julho.



