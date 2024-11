Bairro a Bairro: estudantes de Santa Luzia denunciam acúmulo de lixo em frente a escola Estadual

No Bairro a Bairro desta terça-feira (22), moradores de Santa Luzia denunciam que a rua e a entrada da Escola Estadual Murgy Hibraim Sarah estão muito sujas, com lixo e entulhos acumulados, além da poeira, já que o local não é asfaltado. Eles já acionaram a prefeitura, mas nada foi feito. Os moradores temem pela saúde das crianças que precisam passar pelo local todos os dias para acessar a escola. Veja a reportagem completa no video acima.