Bairro a Bairro ganha festa em Matozinhos (MG) pelos dois anos do quadro

Hoje é dia de festa! No "Bairro a Bairro" desta segunda-feira (17), foram celebrados dois anos de existência do quadro, que ao longo do tempo tem destacado os principais problemas enfrentados pela população e cobrado soluções. Para marcar a data, o repórter Asafe e o apresentador Lair Rennó retornaram ao bairro de Matozinhos, na Grande BH, visitado no primeiro episódio do quadro.



Na época, a população reclamava de problemas na pavimentação da rua, que prejudicava a circulação e até impedia moradores de saírem de casas. Nesta visita, a população mostrou uma situação um pouco diferente. A prefeitura fez uma obra paliativa para melhorar o tráfego e prometeu o início das obras da principal avenida do bairro ainda neste ano.



Veja a reportagem completa no vídeo acima.