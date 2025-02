Bairro a Bairro: lixo e entulho a céu aberto revoltam moradores do Bairro Zilah Spósito, em BH

No Bairro a Bairro desta quinta-feira (20), moradores do Bairro Zilah Spósito, na região Norte de Belo Horizonte, estão insatisfeitos com o acúmulo de entulho e lixo a céu aberto na região. Segundo eles, a Prefeitura ainda não tomou providências para limpar o local, que se transformou em um depósito de resíduos. A situação tem causado transtornos à população, que cobra uma solução.



A Prefeitura foi procurada e informou que irá realizar uma vistoria no local. Veja a reportagem completa no vídeo acima.