Bairro a Bairro: lixo invade córrego e ameaça a saúde dos moradores do bairro Santa Efigênia, em BH Segundo os moradores, a Prefeitura não tomou as providências para a limpeza do córrego e a população está insatisfeita com a situação

Balanço Geral MG|Do R7 14/10/2024 - 14h00 (Atualizado em 14/10/2024 - 14h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share