Bairro a Bairro: mais de 20 bairros enfrentam falta de água há quatro dias em Contagem (MG)

No quadro Bairro a Bairro desta quarta-feira (23), moradores de cerca de 20 bairros em Contagem, na Grande BH, enfrentam falta de água há quatro dias. De acordo com a Copasa (Companhia de Abastecimento de Minas Gerais), a interrupção foi causada por uma manutenção emergencial para resolver vazamentos. A normalização do abastecimento está prevista para ocorrer de forma gradual até a madrugada. Moradores exigem urgência no envio de caminhões pipa para aliviar a situação.



