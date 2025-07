Bairro a Bairro: moradores cobram asfalto e infraestrutura básica em Itabirito (MG)

O quadro Bairro a Bairro desta terça-feira (08) foi até o balneário Água Limpa, em Itabirito, a cerca de 60 km de Belo Horizonte, para ouvir moradores indignados com a falta de infraestrutura na região. A comunidade, que existe há mais de 30 anos, não tem asfalto, rede de esgoto ou água tratada. No local, são mais de 5.000 famílias que convivem com poeira constante, dificuldade de acesso à escola e ausência de serviços públicos básicos. A prefeitura reconheceu o problema e prometeu um posicionamento definitivo até 30 de julho.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!