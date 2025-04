Bairro a Bairro: moradores cobram limpeza em rua tomada por mato e lixo em Belo Horizonte

No Bairro a Bairro desta terça-feira (15), moradores de uma rua no Céu Azul, na região de Venda Nova, em Belo Horizonte, reclamam da falta de limpeza na área. A população reclama de mato alto e acúmulo de lixo. A situação tem atraído cobras, ratos e baratas. Funcionários da prefeitura estiveram no local para recolher o lixo. Apesar da coleta, os moradores esperam por ações regulares de capina e limpeza. A Superintendência de Limpeza Urbana (SLU) informou que a limpeza da via e de um córrego da região está programada para o início de maio.



