Bairro a Bairro: moradores cobram solução para crateras no bairro Vida Nova, em Vespasiano (MG)

No Bairro a Bairro desta segunda-feira(28), moradores do bairro Vida Nova, em Vespasiano, na região metropolitana de Belo Horizonte, estão preocupados com as crateras na Rua dos Pardais. Segundo relatos, acidentes envolvendo motocicletas, caminhões de lixo, tratores e carros escolares já aconteceram na via. A Prefeitura de Vespasiano, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos, informou que equipes de asfalto já estão no bairro para iniciar os trabalhos. Durante o programa, o secretário de Obras, Valdeci Rocha, garantiu que as manilhas necessárias para o reparo estão a caminho e que a situação será resolvida assim que o material chegar.



