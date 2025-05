Bairro a Bairro: moradores comemoram 'aniversário' de buraco não consertado na Grande BH

O quadro Bairro a Bairro desta sexta-feira (30) foi até a cidade de Santa Luzia, na Grande BH. Na região, os moradores celebraram o "aniversário" de três anos de um grande buraco no local. Apesar das promessas do prefeito de realizar reparos após o período chuvoso, nenhuma ação foi tomada. Os residentes convivem com veículos trafegando em áreas interditadas e temem pelos problemas estruturais em suas casas.



