Bairro a Bairro: moradores comemoram finalização de obras na região de Venda Nova, em BH

O quadro Bairro a Bairro desta quarta-feira (14) voltou ao Santa Mônica, na região de Venda Nova, em Belo Horizonte para comprovar a solução de um problema de infraestrutura em uma rua do local. Há cerca de dois meses, na primeira visita do quadro ao bairro, uma cratera ameaçava moradores e prejudicava o trânsito. Agora, as obras foram concluídas e o problema solucionado.



