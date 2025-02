Bairro a Bairro: moradores de Ibirité (MG) estão há quase dois meses sem abastecimento de água

No Bairro a Bairro desta segunda-feira (24), moradores do Bairro Vila Ideal, em Ibirité, na região Metropolitana de Belo Horizonte, estão enfrentando falta de abastecimento de água, que já dura mais de dois meses. Eles denunciam a ausência de providências tanto da prefeitura quanto da Copasa, que, apesar de acionadas, ainda não deram respostas. Veja a reportagem completa no vídeo acima.