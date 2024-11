Bairro a Bairro: moradores de Juatuba (MG) reclamam da qualidade de obras feitas na cidade

O quadro Bairro a Bairro desta terça-feira (26) mostrou a denúncia dos moradores do bairro Samambaia Três, em Juatuba, na região metropolitana de Belo Horizonte. A população está indignada com a qualidade das obras feitas na cidade. Com a força das chuvas, o asfalto está sendo destruído. A Prefeitura de Juatuba informou que o serviço de drenagem e construção do meio-fio será retomado depois do período chuvoso. Veja a reportagem completa no vídeo acima.