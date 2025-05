Bairro a Bairro: moradores de reclamação de situação no bairro Flamengo em Contagem (MG)

No Bairro Flamengo, em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, os moradores sofrem há anos com a precariedade na infraestrutura e saneamento. Moradores compartilham que há 55 anos enfrenta o mau cheiro do córrego local e que, apesar de promessas feitas, a prefeitura ainda não realizou melhorias significativas para conter deslizamentos que ameaçam as residências. Márcia, outra residente, relata que rachaduras já trincaram o muro de sua casa. Mesmo com o plano de macrodrenagem proposto, os moradores aguardam ações concretas para resolver seus problemas cotidianos.



