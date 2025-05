Bairro a Bairro: moradores de Santa Luzia (MG) protestam contra cratera que persiste há quatro meses

O quadro Bairro a Bairro desta quarta-feira (07) foi ouvir a denúncia de moradores do bairro São Benedito, em Santa Luzia, na Grande BH. A vizinhança realizou um protesto inusitado, com um café da manhã para chamar atenção à cratera que permanece aberta há quatro meses. Após um ônibus cair no buraco, a situação vem afetando o cotidiano da comunidade. Dona Lourdes, uma das moradoras, relatou que ela e seus netos já caíram na cratera, destacando o perigo para todos. Outro morador, Reginaldo, explicou que precisa sair de casa às 4h15 da manhã para pegar o ônibus, devido à mudança de itinerário das linhas. Apesar das reclamações, a prefeitura ainda não tomou providências. A comunidade espera uma resposta rápida das autoridades.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!