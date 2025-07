Bairro a Bairro: moradores denunciam abandono e cobram asfalto em rua sem saída na Grande BH

O Bairro a Bairro desta segunda-feira (28) esteve no bairro Vale da Prata, em Ribeirão das Neves, na Grande BH, onde moradores relataram o abandono da região. No local falta asfalto e canalização para o escoamento da chuva. A situação se agrava em dias de chuva, quando casas alagam e o acesso à BR-040 se torna ainda mais perigoso. Apesar das promessas de melhorias, a prefeitura ainda não respondeu às demandas da população.



