Bairro a Bairro: moradores denunciam buraco e água contaminada com esgoto em Esmeraldas (MG)

No Bairro a Bairro desta quinta-feira (27), moradores do bairro São Pedro, em Esmeraldas, na região metropolitana de Belo Horizonte, denunciam a presença de um buraco com água parada e contaminada por esgoto na área. A falta de providências da prefeitura tem causado sérios danos à população local.



A Prefeitura foi procurada, mas ainda não se manifestou sobre a situação. Em nota, a Copasa explicou que a região do Macuco, onde o bairro está localizado, apresenta desafios complexos para a implementação do sistema de esgotamento sanitário. O sistema ainda não foi implantado, mas um projeto foi elaborado e apresentado recentemente à Prefeitura para análise. A Companhia afirmou que os investimentos necessários para a solução do problema serão discutidos com a administração municipal dentro do plano de investimentos da Copasa, com o objetivo de encontrar a melhor solução para a instalação da rede de esgoto na região.



Veja a reportagem completa no vídeo acima.