Bairro a Bairro: moradores denunciam buracos em rua da região Nordeste de BH

Moradores da rua 529, no bairro Montes Claros, na região Nordeste de Belo Horizonte, reclamam que a rua está esburacada após a chegada da chuva. Ainda segundo os moradores, os buracos teriam sido abertos por conta de obra realizada pela Copasa (Companhia de Saneamento de Minas Gerais) no local. A situação prejudica o trânsito na região e coloca em risco a vida dos pedestres que passam pela via.