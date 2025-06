Bairro a Bairro: moradores denunciam descarte irregular de lixo no bairro Trevo, em BH

No Bairro a Bairro desta quinta-feira (19), os moradores do bairro Trevo, na região da Pampulha, em Belo Horizonte, denunciam o descarte irregular de lixo e entulho perto da Avenida Francisco Negrão de Lima, uma área turística importante da cidade. Um homem que mora na região há 50 anos destaca que essa prática é frequentemente realizada por pessoas de fora da comunidade. O problema continua apesar das coletas de lixo realizadas pela prefeitura nas terças, quintas e sábados. A Superintendência de Desenvolvimento da Capital informou que um projeto para urbanização da avenida já está concluído, prevendo a criação de uma área de lazer e melhorias na infraestrutura local. Denúncias sobre o descarte irregular podem ser feitas por meio do portal de serviços da PBH ou pelo telefone 156.



