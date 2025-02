Bairro a Bairro: moradores denunciam descaso em Santa Luzia (MG)

No Bairro a Bairro desta segunda-feira (26), moradores do bairro Baronesa, em Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte, denunciaram os problemas enfrentados pela comunidade, como o acúmulo de lixo ao ar livre, mato alto e buracos nas ruas. Esses fatores dificultam o acesso tanto de veículos quanto dos próprios moradores. A Prefeitura foi procurada para comentar sobre as denúncias, mas ainda não se manifestou. Veja a reportagem completa no vídeo acima.