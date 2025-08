Bairro a Bairro: moradores denunciam esgoto a céu aberto devido obras inacabadas na Grande BH

No quadro Bairro a Bairro desta terça-feira(05), moradores de Santa Luzia, na Grande BH, denunciam problemas com esgoto a céu aberto causados por obras inacabadas da prefeitura. Os residentes reclamam do mau cheiro e relatam acidentes devido à água acumulada nas ruas. Reformas na rede de esgoto começaram há mais de um ano, mas não foram finalizadas.



