Bairro a Bairro: moradores denunciam esgoto a céu aberto há seis meses em BH

Moradores do bairro Nova Gameleira, na região Oeste de Belo Horizonte, denunciam esgoto a céu aberto há seis meses no local. Segundo eles, o mau cheiro e o lixo causam transtornos e trazem riscos à saúde da população. Um piscinão com dejetos e lixo se formou às margens dos trilhos da nova linha do metrô na capital mineira.