Bairro a Bairro: moradores denunciam esgoto a céu aberto nas ruas do bairro Taquaril, em BH

No Bairro a Bairro desta sexta-feira (28), moradores da Rua Santo André, no Bairro Taquaril, em Belo Horizonte, estão reclamando do mal cheiro causado pelo esgoto que escorre pelas ruas. Eles denunciam o descaso com a população e a falta de ação para resolver o problema.



A Copasa informou que enviará uma equipe ainda hoje para desobstruir a rede de esgoto na região. A companhia alertou que o entupimento pode ter sido causado pelo descarte irregular de resíduos sólidos na tubulação e pediu para que os moradores evitem usar o vaso sanitário como lixeira.



Veja a reportagem completa no vídeo acima.