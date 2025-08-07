Bairro a Bairro: moradores denunciam esgoto a céu aberto no bairro Mantiqueira, em BH

No bairro Mantiqueira, em Venda Nova, a população enfrenta dificuldades com um córrego a céu aberto e vazamentos de esgoto, afetando a saúde e o bem-estar dos moradores. Dona Maria e Dona Olinda, habitantes locais, expressaram suas preocupações sobre a falta de infraestruturas adequadas. A Copasa anunciou que enviará uma equipe técnica para investigar e solucionar os problemas apontados. A comunidade espera que a visita traga melhorias e orientações necessárias para a correta canalização do esgoto na área.



