Bairro a Bairro: moradores denunciam falta de estrutura nas ruas de Ribeirão das Neves (MG)

No Bairro a Bairro desta sexta-feira (21), moradores do bairro Jardim Alvorada, em Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte, denunciam a falta de estrutura nas ruas da região. As vias estão danificadas, com mato alto e muito entulho, o que tem causado transtornos à população. A falta de providências por parte da prefeitura tem agravado ainda mais a situação. Veja a reportagem completa no vídeo acima.