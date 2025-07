Bairro a Bairro: moradores denunciam falta de infraestrutura e acessibilidade no Taquaril, em BH

Moradores do bairro Taquaril, na região Leste de Belo Horizonte, moradores enfrentam dificuldades diárias por conta da estrutura precária e da ladeira íngreme. Sem asfalto adequado, corrimão ou acessibilidade, idosos e pessoas com deficiência relatam quedas, acidentes e dificuldades até para sair de casa. Dona Geralda, de 76 anos, quebrou a costela ao cair na escadaria. Já Wellington, com mobilidade reduzida, diz que nem os motoristas de aplicativo aceitam subir o morro. Moradores cobram asfalto, reforma da escadaria e ações efetivas da prefeitura.



