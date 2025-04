Bairro a Bairro: moradores denunciam falta de infraestrutura no bairro Felixlândia, na Grande BH

O quadro Bairro a Bairro desta quinta-feira (24) foi até o bairro Felixlândia, em Ribeirão das Neves, na Grande BH. Moradores denuncia, uma série de problemas que comprometem a qualidade de vida na região. As ruas são esburacadas e cheias de mato, dificultando o acesso a serviços essenciais como postos de saúde e escolas. Situação se torna ainda mais crítica durante as chuvas, quando o esgoto transborda, piorando a situação.



