Bairro a Bairro: moradores denunciam falta de manutenção em calçadas do bairro Serra, em BH

Moradores relatam problemas de manutenção nas calçadas entregues pela prefeitura em 2012, na Vila Nossa Senhora de Fátima, no bairro Serra, região Centro-Sul de Belo Horizonte. As obras de manutenção, prometidas para a recuperação das calçadas, foram iniciadas no meio do ano passado, mas não foram concluídas, e entulhos foram deixados no local. "Abandonaram a gente", relatou um dos moradores, destacando que a Urbel é responsável pela manutenção, mas foi a primeira vez em mais de uma década que uma intervenção foi iniciada. A situação é agravada pela falta de escritura dos imóveis, prometida há anos.



