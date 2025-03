Bairro a Bairro: moradores denunciam falta de saneamento básico na Pampulha, em BH

No Bairro a Bairro desta terça-feira (11), moradores do bairro Manacás, na região da Pampulha, em Belo Horizonte, denunciaram a falta de saneamento básico, iluminação pública e asfalto. A população afirma que essas deficiências têm causado diversos problemas de acesso ao local. A Prefeitura de Belo Horizonte foi procurada, mas ainda não se manifestou sobre o caso. Veja a reportagem completa no vídeo acima.