Bairro a Bairro: moradores denunciam infraestrutura precária de ruas em bairro de BH

No quadro Bairro a Bairro desta quarta-feira (30), moradores do bairro São José, na região da Pampulha, em Belo Horizonte, lidam com problemas de infraestrutura, como mato alto e ruas esburacadas. A vizinhança busca esforços para conscientizar o descarte correto de lixo, alertando para a necessidade de respeito à sinalização que proíbe o despejo de resíduos em áreas inadequadas. A prefeitura informou que uma equipe será enviada para avaliar a situação e buscar soluções.



