Bairro a Bairro: moradores denunciam lixão clandestino e mato alto na região Nordeste de BH

No Bairro a Bairro desta sexta-feira (21), moradores do Ouro Minas, na região Nordeste de Belo Horizonte, denunciam acúmulo de lixo e mato alto. A Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap) informou que a rua Nossa Senhora dos Navegantes está inserida no projeto do Parque Ciliar do Ribeirão do Onça, com licitação prevista para este ano.



A Superintendência de Limpeza Urbana (SLU) afirmou que a capina é realizada junto à limpeza do córrego, com a próxima prevista para abril. Devido à rua não ser pavimentada, os moradores precisam levar o lixo até as ruas mais próximas. Quanto ao lixo clandestino, a remoção ocorre periodicamente.



A Concessionária de Iluminação Pública de Belo Horizonte (BHIP) identificou a necessidade de estender a rede de energia da Cemig para implementar a iluminação pública na área.



Veja a reportagem completa no vídeo acima.