Bairro a Bairro: moradores denunciam matagal e ruas esburacadas em Santa Luzia (MG)

No Bairro a Bairro desta terça-feira (4), moradores de Santa Luzia, na região Metropolitana de Belo Horizonte, denunciam problemas na infraestrutura do local. As ruas estão tomadas por matos e buracos, tornando o deslocamento no dia a dia quase impossível. Além disso, as inundações se tornam um problema recorrente toda vez que chove, prejudicando ainda mais a vida na localidade. A Prefeitura de Santa Luzia foi procurada, mas até o momento não se manifestou sobre o caso. Veja a reportagem completa no vídeo acima.