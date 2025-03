Bairro a Bairro: moradores denunciam mato alto e falta de infraestrutura em Santa Luzia (MG)

No Bairro a Bairro desta terça-feira (04), moradores do bairro Industrial Americano, em Santa Luzia, na região Metropolitana de Belo Horizonte, denunciam acúmulo de lixo a céu aberto, mato alto, esgoto a céu aberto e buracos no asfalto, que dificultam o tráfego de veículos no local.



Os moradores afirmam que esses problemas têm gerado sérios impactos na saúde da comunidade, no transporte e no deslocamento no bairro. A Prefeitura de Santa Luzia foi procurada para comentar a situação, mas ainda não se manifestou sobre o assunto.



Veja a reportagem completa no vídeo acima.