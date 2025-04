Bairro a Bairro: moradores denunciam mato alto e lixo nas ruas de Betim (MG)

No Bairro a Bairro desta sexta-feira (04), moradores do bairro Vila Nova, em Betim, na região Metropolitana de Belo Horizonte, denunciaram o acúmulo de lixo a céu aberto e o excesso de mato nas ruas. Segundo eles, a situação tem aumentado a presença de bichos, como ratos e insetos, causando o risco para a saúde de quem vive na área. Em nota, a Gerência Regional Citrolândia informou que uma nova ação de capina e limpeza está programada para começar na próxima segunda-feira (7). Atualmente, as equipes finalizam os trabalhos no trecho com canal coberto da mesma avenida e, em seguida, seguirão para o ponto citado. A manutenção da calha do córrego também está incluída nessa etapa. Veja a reportagem completa no vídeo acima.