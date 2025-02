Bairro a Bairro: moradores denunciam obra inacabada da prefeitura no bairro Taquaril, em BH

No Bairro a Bairro desta quinta-feira (6), moradores do bairro Taquaril, na região Leste de Belo Horizonte, manifestaram contra a demora na conclusão de uma obra da prefeitura. O reparo, que deveria melhorar a infraestrutura local, está causando prejuízos aos moradores da região, com impactos no tráfego e na qualidade de vida da população.



A Prefeitura foi procurada, mas ainda não se manifestou. Veja a reportagem completa no vídeo acima.