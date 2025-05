Bairro a Bairro: moradores denunciam obras inacabadas de posto da saúde na Grande BH

No bairro Tancredo Neves, em Ribeirão das Neves, na Grande BH, moradores enfrentam dificuldades após a paralisação das obras de um posto de saúde, prometido para atender a comunidade. Iniciadas após as eleições do ano passado, as obras foram abandonadas inexplicavelmente. A população sofre com a falta de medicamentos básicos, como insulina, e um atendimento precário nos postos existentes, forçando muitos a pagar por consultas particulares. "Eu tenho que ficar pedindo doação de insulina, porque no posto não tem", desabafou um dos moradores. Além disso, há riscos associados a um esgoto a céu aberto, que atrapalha a mobilidade urbana e oferece risco à saúde pública. Material de construção deteriora-se e há acúmulo de lixo na área, agravando ainda mais a situação dos moradores.



