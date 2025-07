Bairro a Bairro: moradores denunciam ponte precária e falta de acessibilidade em BH

No quadro Bairro a Bairro desta sexta-feira (04), moradores do bairro Mantiqueira, na região de Venda Nova, em Belo Horizonte, denunciam atrasos nas obras de construção de uma ponte na região. No local, havia uma passagem de madeira, que servia como travessia sob um córrego, onde o esgoto corre a céu aberto. A ponte foi demolida e a Prefeitura começou a construir uma passagem de concreto. Mas, após quase um ano, obra ainda não foi finalizada. A previsão é de que a travessia esteja concluída até a próxima segunda-feira (07). .



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!