Bairro a Bairro: moradores denunciam poste prestes a cair há três anos em Ribeirao das Neves (MG)

No quadro Bairro a Bairro desta quinta-feira (17), moradores de Ribeirão das Neves, na Grande BH, denunciam a falta de infraestrutura de um poste. Há mais de três anos a estrutura foi danificada após um acidente com um caminhão. Hoje, o poste continua apoiado precariamente em outro, ameaçando cair a qualquer momento. Segundo os moradores, a Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG) chegou a ser acionada, mas teria alegado que a substituição da estrutura envolve planejamento e interrupção de energia, o que dificulta a execução do serviço.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!