Bairro a Bairro: moradores denunciam precariedade em serviços básicos na Grande BH

No bairro Nova Esperança, em Santa Luzia, na Grande BH, moradores denunciam a falta de serviços básicos. A coleta de lixo, o abastecimento de água e a energia elétrica são obtidos frequentemente através de conexões irregulares. A situação das ruas, repletas de buracos, contribui para a precariedade da região. A presença constante de animais peçonhentos e sujeira aumenta as dificuldades dos residentes.



