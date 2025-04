Bairro a Bairro: moradores denunciam rua esburacada e sem infraestrutura em Belo Horizonte

Moradores do bairro Nova Esperança, na região Noroeste de Belo Horizonte, enfrentam dificuldades para transitar por um trecho esburacado e sem infraestrutura. A denúncia da população foi mostrada no Bairro a Bairro desta quinta-feira (17). No local, há apenas uma trilha de terra irregular, cheia de buracos, que compromete a mobilidade de toda a comunidade. A prefeitura informou que a rua Nova Esperança, no Conjunto Taquaril, está urbanizada até a altura da rua Olaria. A partir desse ponto, o trajeto segue como estrada de terra, localizada em uma Área de Preservação Permanente (APP). Por isso, a região não pode ser urbanizada.



