Bairro a Bairro: moradores denunciam ruas esburacadas e mata alto em Ribeirão das Neves (MG)

No "Bairro a Bairro" desta quarta-feira (12), moradores do bairro Metropolitano, em Ribeirão das Neves, na região Metropolitana de Belo Horizonte, denunciaram as condições precárias do local. A principal queixa é o grande número de buracos nas ruas, matagal, além de outros problemas de infraestrutura. A população também apontou a falta de ações por parte da Prefeitura para solucionar o problema. Apesar das tentativas de contato, a Prefeitura ainda não se manifestou sobre a situação. Confira a reportagem completa no vídeo acima.