Bairro a Bairro: moradores denunciam ruas esburacadas em Ribeirão das Neves (MG)

O quadro Bairro a Bairro desta quinta-feira (22) foi até o Santo Antônio, em Ribeirão das Neves, na Grande BH. No local, moradores lidam diariamente com ruas esburacadas e sem asfalto. A vizinhança denuncia a falta de ações efetivas da prefeitura, apesar das inúmeras promessas. “A situação sempre foi assim”, desabafou um morador da região, destacando que em dias de chuva a situação se agrava.



